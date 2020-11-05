В каких случаях необходимо сдавать анализ на Covid-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С самого начала пандемии люди по всему миру пытаются найти как можно больше информации о новой инфекции. Большинство для этих целей идет в интернет. Но, к сожалению, далеко не вся информация, публикуемая на просторах мировой сети, является правдивой. Стоит вспомнить многочисленные фейки, которые официально опровергли сотрудники правоохранительных органов.

С целью просвещения граждан Минздрав РМ запустил горячую линию. Специалисты ведомства готовы ответить на вопросы граждан по телефону 8-800-100-46-60.

Расскажем о наиболее распространенных темах, которые волнуют граждан.

- В каком случае следует вызвать врача на дом?

- Если вы плохо себя чувствуете и имеете признаки респираторного заболевания, обратитесь в поликлинику или вызовете врача на дом. Если ваше самочувствие резко ухудшилось или у вас высокая температура, звоните в «скорую». Не занимайтесь самолечением: точный диагноз может поставить только врач.

- Мои симптомы похожи на те, которые бывают при коронавирусе. Мне нужно сдать анализ?

- Направление на исследование должен выдать врач. Анализ обязателен, если вы недавно контактировали с кем-то, у кого коронавирус уже подтвердился; или у вас имеются симптомы пневмонии; или вы входите в группу риска или работаете/находитесь в интернате, детском доме, детском лагере, пансионате для пожилых, учреждении уголовно-исполнительной системы.

- Нужно ли делать компьютерную томографию?

- На томографию направляются лица с признаками пневмонии. Решение об этом принимает лечащий врач. Делать томографию «на всякий случай» не нужно.

- Я заболел коронавирусом. На какой день заболевания надо сдать анализ крови?

- Это зависит о многих факторов. Точнее вам скажет ваш лечащий врач.

- Я контактировал с человеком, у которого был обнаружен коронавирус. Что делать?

- Если факт заражения человека, с которым вы контактировали, подтвержден лабораторно, Роспотребнадзор направит в территориальную поликлинику предписание о вашем обследовании на вирус. Также вы можете обратиться и в частные клиники и сдать тест самостоятельно.

- Переболел коронавирусом. Сколько времени я буду считаться заразным для окружающих?

- Вирус перестает выделяться из организма в течение 14 дней после первых проявлений болезни. Необходимо провести два исследования методом ПЦР мазка из носо- и ротоглотки с разницей в сутки. Если они окажутся отрицательными, то вы больше не заразны.

- Что делать родственникам человека, у которого подтвердился Covid-19?

- Члены семьи пациента с коронавирусом должны самоизолироваться на 14 суток.

- Приехал из отпуска из другого региона. Чувствую себя хорошо. Надо ли что-то делать? И что делать, если почувствую недомогание?

- Если вы приехали из другого региона России, нормативные документы не требуют обязательного обследования и изоляции. Но это можно и даже нужно сделать в инициативном порядке.

Если же вы почувствовали недомогание, лихорадку, респираторные симптомы – немедленно изолируйтесь от родственников, вызывайте врача и следуйте медицинским рекомендациям по обследованию, лечению, профилактике.