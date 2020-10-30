«Все запросы здравоохранения мы удовлетворяем»

В минувшую среду Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед» Петром Белым, на которой стороны обсудили работу завода «Биохимик».

В начале разговора Владимир Волков отметил, что Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечивать бесплатными лекарствами даже тех пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому.

- Это принципиальное решение, которое поможет радикально развернуть все лечение, снизить нагрузки на больницы, - подчеркнул Глава республики.

Петр Белый рассказал, что в этот непростой период борьбы с пандемией завод задействовал все свои мощности, в разы увеличив производство востребованных медициной лекарств. На «Биохимике» была экстренно перепрофилирована производственная линейка, ключевыми направлениями стали противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» и антибактериальные препараты – их завод выпускает в очень широком ассортименте (около 30 наименований, включая востребованный в борьбе с ковидом «Азитромицин»).

- «Биохимик» - единственный в стране производитель, который выпускает «Азитромицин» в инъекционной форме. Все запросы здравоохранения мы пока удовлетворяем, - подчеркнул Петр Белый.

Это стало возможным благодаря технологической модернизации и хорошему кадровому обеспечению предприятия.

- У нас существенно поменялся кадровый состав, произошло омоложение коллектива: на заводе работают выпускники МГУ имени Н.П. Огарева, наши именные стипендиаты. Многие уже сделали карьеру, руководят структурными подразделениями, их работа достойно оплачивается, - сказал Петр Белый.