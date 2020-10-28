В Мордовии работают мобильные врачебные бригады

Особе внимание в Мордовии уделяется вопросам доставки из отдаленных сел пациентов старше 65 лет. Для этого на базе ГКУ «Социальная защита населения по Лямбирскому району Республики Мордовия» были созданы мобильные (мультидисциплинарные) бригады. За специальной машиной закреплены несколько врачей и социальных работников. Они выезжают на места с разными целями: как для доставки пациентов в медицинские учреждения региона, так и для оказания необходимой помощи в отдаленных населенных пунктах.

Мобильные бригады помогают пожилым пациентам своевременно и качественно проходить необходимые медицинские осмотры, диспансеризации и скрининги. ранее, что в Лямбирском муниципальном районе мобильной бригады уже приезжали в сельские поселения Аксеновское и Кривозерьевское. 15 человек из этих населенных пунктов были доставлены в республиканские больницы для более углубленных осмотров.