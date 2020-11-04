Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заболел коронавирусом

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
В видеообращении к гражданам глава Пензенской области сообщил, что о болезни узнал сегодня.
«Продолжу работать дистанционно. Всем здоровья, берегите себя и своих близких», - отметил губернатор в комментарии к видео.
Напомним вам, что с начала пандемии в Пензенской области подтвердились 15 918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (169 за последние сутки). Всех больше случаев заболевания зарегистрировано в Пензе и Заречном. 11 516 человек были выписаны, 192 скончались.
21 октября стало известно, что диагноз «коронавирус» подтвердился и у главы города Заречного Олега Климанова, после чего он так же ушел на самоизоляцию. 2 ноября, после двух подряд отрицательных тестов, Олег Владимирович вернулся к привычной работе.