Наши солдаты той войны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень 1945-го в палитре эмоций. Притихшая Германия, отгремела Японская война. А слезы и горечь не отпускают. Словно это вчера жарким июнем 41-го солдаты в выцветших гимнастерках, в ботинках и обмотках получали по одной винтовке на троих и паре обойм. В настоянном запахом железнодорожных шпал вокзальном воздухе тревога и робкая надежда – а, может, это все-таки не война?

И мирные отголоски все чаще вместо фронтовых сводок радуют осенью 45-го. Командующему советскими войсками в войне с Японией маршалу Василевскому, в честь 50-летия вручается орден Ленина. По случаю 25-летия комсомола Белорусской ССР «Комсомолка» публикует письмо в стихах белорусской молодежи товарищу Сталину, подписанное 1 102 033 комсомольцами. В Польше устанавливают памятники советским воинам-освободителям.

Переполненные болью и гордостью за героев, в Пензе на «Маяке» вернувшиеся с фронтов составляют скорбный список более сотни погибших фабричных парней. Сегодня, спустя 75 лет, в ноябре 2020-го вместе с коллективом ОАО «Маяк» сотрудники «Комсомольской правды» продолжают собирать сведения о солдатах той войны.

Наугад выбираем в списке фронтовиков на заводской стеле - Теплов Н. В.

В архивных списках Министерства обороны однофамильцев нашего земляка оказывается 3777. А вот и один из них – Теплов Николай Васильевич, 1925 года рождения, родом из деревни Клубня Каширского района Московской области. Призванный на фронт в 1943 году, наводчик 1-ой минометной роты 19-го сп 5-ой Орловской сд уже в 19 лет получает свой Орден Славы III степени. В боях за расширение плацдарма на западном берегу реки Сож Николай из своего миномета подавлял огневые точки противника. До победного 45-го старший сержант пополнит свои награды – орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной звезды.

Еще один Теплов - рядовой Никандр Владимирович 1914 года рождения, уроженец Чувашии. Войну встретил с августа 1941 года под Москвой. А впереди была целая война. Два легких ранения, контузия, тяжелое ранение – под Волоколамском, при освобождении Брянска и Данцига. Апрель 1945 года встретил в госпитале. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

И снова солдаты Великой Отечественной войны.

Телефонист, повозочный 5-ой гв. орс 4 гв. сд. гвардии старшина Теплов Николай Васильевич, награжденный медалью «За оборону Сталинграда».

Уроженец Ивановской области гвардии рядовой Николай Васильевич Теплов получивший свою медаль «За отвагу» под Житомиром. Во время боя он заменил раненого замкового в орудийном расчете.

В 1943 году восемнадцатилетним ушел на фронт красноармеец Николай Васильевич Теплов из Краснодарского края. А в конце апреля 1945 года на ближайших подступах к Берлину забросает гранатами и уничтожит в подвале 7 фашистов, а двоих возьмет в плен. Подвиг солдата командование отметит Орденом Славы III степени.

В списках архива Минобороны геройский автоматчик значится под номером 3771. А следующим был наш земляк, уроженец д. Приволье Иссинского района Пензенской области, командир огневого взвода батареи 120 миллиметровых минометов старший лейтенант Теплов Иван Петрович, кавалер ордена Красной звезды, освобождавший Братиславу.

И снова земляк - ефрейтор Теплов Павел Андреевич, уроженец с. Соломинка Соседского района Пензенской области, освобождавший Пиллау. Солдат отмечен медалью «За боевые заслуги».

Перечитав материалы о сотнях Тепловых, понял, что поиски конкретного человека - погибшего на фронте «маяковца» Теплова Н. В. привели к естественному открытию. Делить парней на «нашего» и других не было ни малейшего желания. Раненый под Волоколамском, потерявший руку и глаз при освобождении Украины, геройски воевавший на подступах к Берлину, - все они были родными и очень дорогими солдатами.

А на памятной стеле ОАО «Маяк» следующей была фамилия Торопов В. А.

Под номером 147 в списках солдат Тороповых в архиве Минобороны оказался призванный Пензенским ГВК Василий Андреевич Торопов, 1899 года рождения. И скупые строки о подвиге красноармейца 1331 стрелкового полка 318 стрелковой дивизии СКФ. Систематически обеспечивал связью НП батальона с НП рот. В марте 1943 года устранил 49 порывов связи. И награда – медаль «За боевые заслуги».

… Да, мы знаем, что на стеле ОАО «Маяк» списки погибших на фронтах и от ран в госпиталях. Но так устроен человек, что, даже зная об этом, надеешься, а вдруг ошибка. Вдруг телефониста Василия Андреевича Торопова не отправляли устранять 50-ый обрыв линии связи?

И он чудом выжил на той войне.