15-летний житель Бессоновки подозревается в убийстве девушки 2003 года рождения

Юноша показал полицейским, где все произошло. Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

1 ноября в пензенскую полицию поступило сообщение об исчезновении местной жительницы 2003 года рождения. Девушка ушла из дома и так и не вернулась. В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили, что несовершеннолетняя уехала в гости к своему другу в Бессоновку.

Парень, которому в этом месяце исполнится 16 лет, подтвердил полицейским, что девушка действительно была у него. После прогулки по селу он посадил ее в автобус до Пензы, однако позже стало известно, что в родной город пропавшая так и не вернулась.

После изучения записей с камер наблюдения, сотрудники МВД пришли к выводу, что несовершеннолетний причастен к исчезновению пензячки. Во время допроса он признался, что в день приезда между ним и девушкой вспыхнула ссора. Подруга парня замахнулась на него сумочкой, а он в ответ достал нож и нанес ей несколько ударов по телу. Затем он оттащил труп погибшей в кусты и прикрыл его листом ДСП. После допроса юноша показал полицейским, где оставил тело.

Предполагаемое орудие убийства. Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, молодой человек состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за неоднократное управление автомашиной, как лицо, не имеющее права управления транспортным средством. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.