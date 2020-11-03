Коронавирус в Мордовии, новости на 3 ноября: скончался еще одна пациентка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 68 случаев заболевания. Из них 43 случая – на территории г.о. Саранск. Новым пациентам от 14 до 82 лет.

Накануне была зарегистрирована еще одна смерть среди пациентов: скончалась женщина 1960 года рождения, имевшая диабет. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Всего в республике за период пандемии выявлено 8 460 случаев заражения. Полностью выздоровели 7 094 человека, 66 - за последние сутки. 52 человека скончались.