АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1 (РАД-240705), назначенного на 25.01.2021г.:

Лот 1:Часть административного здания литера А, с кадастровый номером 58:26:0640301:1094, общей площадью 302,2 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Сосновоборский район, пгт. Сосновоборск, ул. Фрунзе, д.21А. В аренду передается часть здания, нежилые помещения общей площадью 40,5 кв.м., расположенные на 2-ом этаже, номера на поэтажном плане: №5 и №8.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

3 954 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 2 636 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 3 954 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 131 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 263 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

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