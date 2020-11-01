Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 1 ноября: новые случаи заболевания выявлены в Саранске и восьми районах

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 1 ноября 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 69 случаев заболевания коронавирусом. Новые пациенты – жители Саранска, Чамзинского, Рузаевского, Лямбирского, Большеберезниковского, Старошайговского, Атяшевского, Торбеевского, Большеигнатовского районов. Возраст больных – от 17 до 90 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 8 323 случая заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 6 968 человек, 64 - за последние сутки. 51 человек скончался.

ИнтересноеКоронавирус в Мордовии 2020: последние новости

Рекомендуемые