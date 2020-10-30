Коронавирус в Мордовии, новости на 30 октября: зарегистрирована новая смерть среди пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердились еще 66 случаев заболевания коронавирусом, 50 из которых – в черте городского округа Саранск. Возраст новых пациентов – от четырех месяцев до 76 лет.

Всего в республике выявлено 8 187 случаев заболевания. Полностью выздоровели 6 844 человека, 64 - за последние сутки.

Накануне была зафиксирована еще одна смерть среди пациентов: в Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова скончалась женщина, 82 года, страдавшая ожирением и рядом других сопутствующих заболеваний. Причиной смерти стал коронавирус, осложенный пневмонией.