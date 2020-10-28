Павел Прилучный бросил «папину дочку»

На снимке: актеры Любовь Аксенова (в центре), Павел Прилучный и Агата Муцениеце (справа). Фото: Борис КУДРЯВОВ

В начале октября Павел Прилучный переехал из подмосковного особняка, в котором он жил вместе с бывшей женой Агатой Муцениеце, в новый дом. Приятели артиста говорят, что на этом настояла пассия актера Мирослава Карпович. Мол, звезда «Папиных дочек» не захотела жить с Павлом в доме, где он был счастлив с Агатой и детьми.

- Вряд ли он купил новый дом, поскольку Паша весь в кредитах, - рассказывали «КП» коллеги артиста. - Дом, машины - за все это еще надо гасить долги. Видимо, друзья пустили их с Мирославой пожить в своем доме.

Однако в новом доме Прилучного Карпович хозяйничала недолго. Как стало известно «КП», Павел принял решение расстаться с Мирославой. Якобы у них не получилось ужиться под одной крышей.

- Карпович, конечно же, в шоке от такого финала, - делятся с «Комсомолкой» знакомые Мирославы. - Ей даже пришлось обратиться к психологу, она очень тяжело переживает разрыв. Возможно, поводом для расставания послужила фотосессия Миры в свадебном платье и распускаемые ее окружением слухи про грядущую свадьбу с Павлом.

Подробности – у Алины Черновой