Сладко, полезно, интересно

Конфеты, печенье, вафли, пастила… От одних только этих слов на душе становится светло и радостно. Чашка чая или бодрящего кофе (а, быть может, какао?) вприкуску с какой-нибудь сладостью – это и идеальное завершение обеда, и отличный перерыв посреди рабочего дня, и удачное дополнение к разговору с подругами. Однако в наши дни покупка сладостей зачастую превращается в самый настоящий квест по поиску «того самого» продукта без пальмового масла, красителей и пресловутых Е-шек в составе.

Группа компаний «Ванюшкины сладости», запустившая новое производство - шоколадную фабрику «VivaChoco» в экологичном и живописном районе Ахуны, предлагает покупателям совершенно новые кондитерские изделия, которые придутся по вкусу самому взыскательному сладкоежке.

На новом предприятии производятся шоколадная глазурь и продукция под тремя торговыми марками: «VivaChoco», «VivaChocoEco» и «Wellteste».

Продукция под маркой«VivaChoco»- это серия кондитерских изделий из настоящего бельгийского шоколада, которые поступают в продажу в уникальной упаковке с подложкой. Идея такого оформления продукции была взята у европейских кондитеров: там такой формат пользуется спросом не только у местных жителей, но и туристов.

- Упаковку каждой конфетки мы решили сделать в виде зверюшек, - отмечают представители компании. - Внутри обертки - конфета из настоящего бельгийского шоколада, а под ним скрываются разные начинки: молочная, ванильная, йогуртовая, карамельная, с какао. Всего около 20 вкусов. Помимо сладостей, каждая упаковка содержит небольшой подарок для детей: в коробочках спрятана раскраска, которую можно «оживить» с помощью смартфона и фирменного приложения с функцией дополненной реальности. В больших упаковках также можно найти игру-ходилку и интерактивную игру с Кузнечиком и все необходимое для них: фишки, кубик и мини-игрушки. Мы позаботились о том, чтобы ребенку было интересно открывать каждую новую упаковку любимых сладостей.

Ассортимент конфет постоянно расширяется, а над обновлениями фирменного приложения трудится целый штатразработчиков и программистов.В ближайших планах компании - запуск производства натуральных мультизлаковых конфет под той же торговой маркой. Для этого руководство заказало новую линию из Германии.

Выпускающаяся на той же фабрики торговая марка «VivaChocoEco» - это конфеты, мармелад, печенье, шоколад со 100% натуральным составом и уменьшенным содержанием сахара или на сахарозаменителе – для тех, кто худеет, страдает аллергией или просто решил перейти на правильное питание, но не может отказаться от сладостей и выпечки.

Третья торговая марка «Wellteste» - это кондитерские изделия среднего ценового сегмента в индивидуальной упаковке: пралиновые, суфлейные, корпусные конфеты с жировой и суфлейной начинкой, конфеты с помадной начинкой, комбинированные кондитерские изделия.

На территории новой шоколадной фабрики также работает кондитерская лаборатория «VivaChocoCraft» - отличное место для любознательных детей и взрослых. Здесь для всех желающих каждую пятницу проводятсямастер-классы по изготовлению шоколада, конфет, пончиков и других сладостей своими руками. В программу мероприятияобучение, экскурсия по шоколадной фабрике и чаепитие для всех со сладостями прямо с линий производства.

В основном, в мастер-классах принимают участие ученики пензенских школ. Маленькие слушатели с удовольствием внимают учителю и изготавливают шоколадки с собственным неповторимым дизайном, выкладывая на их поверхности посыпками свои имена или даже целые рисунки.

Записаться на мастер-класс может любой желающий, позвонив по телефону 8-927-375-95-75 или написав в инстаграм @vivachoco_craft.