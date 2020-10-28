Коронавирус в Пензенской области, новости на 28 октября: режим повышенной готовности продлен до 12 ноября

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Сегодня губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, согласно которому режим повышенной готовности на территории Пензенской области продлятся до 12 ноября включительно.

Согласно документу, жители региона должны соблюдать дистанцию в полтора метра, в том числе, в общественных местах и общественном транспорте, а также носить маски в общественных местах, транспорте, лифтах, такси, на парковках, при посещении организаций и учреждений.

За сутки в области выявлены еще 169 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболели 14 752 человек.