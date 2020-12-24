Вчера в правительстве республики состоялось заседание оперативного штаба, на котором было озвучено, что ситуация с распространением коронавируса остается напряженной: ежедневно выявляется по 86-90 случаев заболевания, а по состоянию на 23 декабря пациентами занято 77,8% коечного фонда.Как отметила вице-премьер Галина Лотванова, в 12 районах республики (Большеберезниковский, Инсарский, Краснослободский, Атяшевский, Ельниковский, Теньгушевский, Большеигнатовский, Кочкуровский, Темниковский, Ичалковский, Чамзинский и г. Саранск) наблюдается резкий рост заболеваемости.Врио главы республики Артем Здунов поручил всем службам подготовиться к грядущим праздникам, когда нагрузка может возрасти. Как доложила первый заместитель министра здравоохранения республики Елена Степанова, в период новогодних праздников лечебные учреждения будут работать в усиленном режиме, на помощь больницам и поликлиникам направят студентов-медиков.Также было отмечено, что проблема с дефицитом лекарств в частных аптеках по-прежнему сохраняется.ЦИФРЫПо данным оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 86 случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболели 12 876 человек. 10 575 выздоровели, 84 скончались.