Коронавирус в Пензенской области, новости на 22 декабря: врачи сумели спасти мужчину с 100% поражением легких

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Некоторое время назад в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи поступил пациент с коронавирусом, пневмонией и 100%-ным поражением легких. Прогнозы были неутешительные, однако врачи не теряли надежды.

- Пациент пробыл в больнице полтора месяца, несколько дней был в реанимации, - рассказала заведующая пятым инфекционным отделением Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Анна Степкина. – Мы провели комплексное лечение с применением препаратов различного действия и поддержкой с помощью ИВЛ. И мужчина пошел на поправку. Ему, конечно, предстоит, долгая реабилитация, но самое страшное уже позади.

Сам пациент искренне поблагодарил медицинских работников за свое спасение и обратился к жителям региона:

- Коронавирус – болезнь жуткая. Берегите себя. Никому не стоит переживать то, что пережил я.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 195 случаев заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии – 24253), 125 из которых – на территории Пензы. Среди новых пациентов 65 человек – дети и подростки.