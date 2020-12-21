Мэрия Саранска наложила мораторий на плохое настроение

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Подготовку к праздникам обсудили в ходе планерки в городской администрации, состоявшейся в понедельник. Мэр Петр Тултаев отметил, что все мероприятия должны пройти организованно:

- Эпидемия, конечно же, накладывает отпечаток на настроение. Поэтому важно развеселить граждан, но и не забывать при этом о безопасности. В первую очередь, делаем упор на семейный отдых.

Во всех районах города уже залиты катки и работают пункты проката, на площадях открылись буфеты и точки общепита, где можно подкрепиться во время прогулок.

- Нужно, чтобы в каждом микрорайоне города любой житель смог найти себе занятие по душе. Привлекайте предпринимателей, пусть они организовывают катание на лошадях и пони, работу аттракционов. Арендную плату с них взимать не будут.

Новогодняя программа также получилась насыщенной. Мероприятия стартуют 25 декабря с торжественного открытия елок и резиденций Дедушки Мороза во всех районах города. С 26 декабря главный волшебник и его внучка будут поздравлять горожан на улицах Саранска.

31 декабря в 15:00 на Советской площади стартует новогодняя программа. Здесь пройдет марафон новогодних спортивных игр, будет вестись трансляция гала-концерта мастеров искусств Республики Мордовия, будут работать театрализованные мобильные площадки, а также прозвучит новогоднее поздравление врио Главы РМ Артема Здунова. Напоминаем, что новогодний салют в этом году было решено не проводить, чтобы избежать большого скопления людей.

- Давайте больше улыбаться и настраивать себя для встречи нового, 2021 года. С сегодняшнего дня накладывается мораторий на плохое настроение! - резюмировал мэр Петр Тултаев.