Как провести сделки с недвижимостью под конец года

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Все мы стремимся как можно реже посещать общественные места. При этом если покупаете или продаете квартиру, вам нужно собирать документы, ездить в отделение банка. Избежать этих хлопот полностью не удастся, но снизить количество выездов можно с помощью сервисов Центра недвижимости от СберБанка, а именно с помощью таких услуг, как «Электронная регистрация права собственности» и «Безопасные расчеты» для сделок с недвижимостью.

Сервис «Электронная регистрация права собственности» позволяет регистрировать переход права собственности на недвижимость онлайн (1) без посещения государственных органов. Менеджер банка или застройщик отправляет документы в электронном виде на регистрацию. Зарегистрированные документы поступят на электронную почту и покупателю, и продавцу. Согласитесь, удобно? При этом вы можете следить за статусом регистрации в личном кабинете.

Еще одна услуга, которая позволяет сократить время на проведение сделки с недвижимостью и защитить ваши средства - Сервис «Безопасные расчеты». Только представьте, что вам не нужно бояться, как передать или получить деньги за квартиру. Не нужно думать, в каком месте это сделать. Все расчеты проводятся онлайн после регистрации перехода права собственности. Нужно только 1 раз приехать в офис СберБанка.

Оба сервиса подходят для всех, кто покупает или продает жилье с помощью ипотеки или за счет собственных средств. Вы можете воспользоваться двумя услугами сразу или каждой по отдельности. Оформить можно в Центрах ипотечного кредитования СберБанка или у застройщика-партнера за один визит. Стоимость и условия предоставления услуг уточняйте у менеджера ипотечного кредитования СберБанка на сайте DomClick.ru. Ну, а мы пожелаем вам беречь свое время, здоровье и деньги. Удачных сделок!

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С помощью сервиса ДомКлик (www.domclick.ru) предоставляется возможность рассчитать сумму жилищного кредита ПАО СберБанк, подать заявку, копии документов на кредит и объект недвижимости в режиме онлайн, отслеживать этапы совершения ипотечной сделки. Услуги через портал domclick.ru (0+) предоставляет ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуги по предоставлению кредита на покупку объекта недвижимости предоставляет ПАО СберБанк. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробная информация об услугах, реализуемых через www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления на www.domclick.ru.

Услуги «Электронная регистрация права собственности» и «Безопасные расчеты» предоставляются ООО «Центр недвижимости от СберБанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Подробнее об условиях оформления услуг, стоимости, ограничениях уточняйте на сайте www.domclick.ru.

(1) Онлайн – англ. Online – в сети Интернет

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