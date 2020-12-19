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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 19 декабря: подтвердились еще 88 случаев заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 19 декабря 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 88 случаев заболевания, 54 из которых – в черте городского округа Саранск. Возраст новых пациентов – от трех месяцев до 85 лет.

Также за сутки скончались еще двое пациентов – мужчина 1962 года рождения и женщина 1946 года рождения.

Всего в республике за период пандемии выявлено 12 440 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 10 176 человек, 80 - за последние сутки. 81 человек скончался.

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