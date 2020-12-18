Коронавирус в Мордовии, новости на 18 декабря: жителям республики разрешили посещать катки и проводить мероприятия на свежем воздухе

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Сегодня в Указ Главы РМ были внесены очередные изменения. Согласно им, теперь в регионе разрешено проведение спортивных, культурных, развлекательных и других мероприятий на свежем воздухе. Также жителям республики разрешили посещать катки.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердились еще 90 случаев заболевания, 46 из которых – в черте городского округа Саранск. Возраст новых пациентов – от двух лет до 81 года.

Всего в республике за период пандемии выявлено 12 352 случая заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 10 096 человек, 82 - за последние сутки. 79 человек скончались.