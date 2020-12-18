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1 час исторической реконструкции и вечность подвига на Сурском рубеже

Пензенские педагоги, поисковики и учащиеся школы № 37 на один час перевоплотились в жителей деревни Бессоновского района, строивших в годы войны линию обороны
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба администрации Пензы

Пресс-служба администрации Пензы

И это искренняя благодарность землякам и общественное признание. В 1941-1942 гг. на строительства оборонительного рубежа от Чувашии до Ульяновской области, большая часть укреплений которого пролегала через Пензенскую область, были привлечены свыше ста тысяч подростков, стариков и женщин.

Пресс-служба администрации Пензы

Пресс-служба администрации Пензы

На территории Пензенской области за 45 суровых зимних дней местные жители вырыли около 360 километров рвов, эскарпов, более 1000 огневых артиллерийских точек, построили около 9 тыс. землянок для бойцов, около 340 ДОТов и ДЗОТов.

Гитлеровцы не дошли до Сурского рубежа. А остававшийся долгое время в тени подвиг тружеников тыла не может не вызывать восхищения.

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