1 час исторической реконструкции и вечность подвига на Сурском рубеже

Пресс-служба администрации Пензы

И это искренняя благодарность землякам и общественное признание. В 1941-1942 гг. на строительства оборонительного рубежа от Чувашии до Ульяновской области, большая часть укреплений которого пролегала через Пензенскую область, были привлечены свыше ста тысяч подростков, стариков и женщин.

Пресс-служба администрации Пензы

На территории Пензенской области за 45 суровых зимних дней местные жители вырыли около 360 километров рвов, эскарпов, более 1000 огневых артиллерийских точек, построили около 9 тыс. землянок для бойцов, около 340 ДОТов и ДЗОТов.

Гитлеровцы не дошли до Сурского рубежа. А остававшийся долгое время в тени подвиг тружеников тыла не может не вызывать восхищения.