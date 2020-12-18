АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), по продаже единым лотом объектов недвижимости по Лоту №1 (РАД-242521)с 16.02.2021 с 10.00 (мск) на 25.12.2020 на 10.00 (мск):

Лот №1:

Объект 1: Сбербанк, назначение: нежилое здание, площадь: 1 460,2 кв.м, количество этажей, в том числе подземных: 4, а также подземных: 1,расположенное по адресу: Пензенская область, р-н Камешкирский, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 3, с кадастровым номером 58:11:0100401:2152;

Объект 2: Котельная, назначение: нежилое здание, площадь: 63,2 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, р-н Камешкирский, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 3, с кадастровым номером 58:11:0100501:2118;

Объект 3: Земельный участок, площадь: 1552 кв.м +/- 12 кв.м, расположенный по адресу: обл. Пензенская, р-н Камешкирский, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, 3, кадастровый номер 58:11:0100401:1298, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под общественную застройку.

Начальная цена Лота №1 – 4 731 729 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 4 206 102 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 97 627 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 428 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1– 2 365 864 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 103 050 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 48 814 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 214 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 236 586 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 236 586 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 473 173 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 83,2 кв. м (2-й этаж), арендатор Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области, ежемесячный платеж – 15 229,82 руб.;

- 60,0 кв. м (2-й этаж), арендатор Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, ежемесячный платеж – 12 204 руб.;

- 8,9 кв. м (2-й этаж), арендатор ООО «Агро-Камешкир», ежемесячный платеж – 3 559,32 руб.;

- 13,9 кв. м (1-й этаж), арендатор ИП Райкова О.Н., ежемесячный платеж – 2 542,37 руб.;

- 93,4 кв. м (0-й этаж, гараж), арендатор Абрамов С.Н., ежемесячный платеж – 5 186,44 руб.;

- 20,9 кв.м (2-й этаж), арендатор Купцова Е.Ю., ежемесячный платеж – 3 344 руб.;

- 11,6 кв.м (2-й этаж), арендатор Сорокин О.Н., ежемесячный платеж – 2 689,63 руб.

2. Обязательным условием при заключении договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 93 кв.м. на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0327 ПАО Сбербанк. Арендная ставка обратной аренды составляет 110 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 (десять) лет.

Электронный аукцион будет проводиться 25 декабря 2020 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок окончания приема заявок продлен по 24.12.2020 до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 23.12.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 24.12.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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