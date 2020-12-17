Коронавирус в Мордовии, новости на 17 декабря: с начала пандемии выписаны более 10 тысяч человек

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По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 90 случаев заболевания. Из них 39 случаев – на территории Саранска и городского округа. Возраст новых пациентов – от трех месяцев до 84 лет.

В Республиканской клинической больнице №4 от коронавируса скончался пациент 1963 года рождения, имевший ряд сопутствующих заболеваний.

Всего в республике за период пандемии выявлено 12 262 случая заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 10 014 человек, 79 - за последние сутки. 79 человек скончались.