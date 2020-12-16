Следственное управление проведет проверку по факту осквернения Вечного огня в Пензе

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Напомним, что ранее юные жительницы Пензы записали видео, на котором они греют ноги и другие части тел возле Вечного огня, установленного рядом с Монументом воинской и трудовой славы. Предположительно, инцидент произошел вечером 15 декабря. Ролик девочки выложили в интернете, однако гневные комментарии вынудили их удалить его.

После ряда публикаций в местных СМИ СУ СК по Пензенской области организовало доследственную проверку по факту. Личности героинь ролика уже были установлены.

Следственное управление предупреждает жителей города Пензы и области, что за осквернение сооружений, зданий, мест захоронения, повреждение или уничтожение объектов культурного наследия предусмотрена уголовная ответственность.