Коронавирус в Мордовии, новости на 16 декабря: ситуация остается тревожной

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера в правительстве республики состоялось заседание оперативного штаба. По словам вице-премьера республики Галины Лотвановой, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается тревожной: свободно лишь 17% коечного фонда. Ко всему прочему, растет число заболевших ОРВИ, а эпидпорог превышен на пять с половиной процентов.

Врио главы республики призвал всех работодателей региона относиться внимательнее к своим сотрудникам, входящим в группу риска.

- Даже отправляя человека на удаленку или больничный, интересуйтесь, как он там, - подчеркнул Артем Здунов.

Также в ходе совещания обсудили подготовку к предстоящим новогодним праздникам. По поручению Артема Здунова была разработана программа культурных и спортивных мероприятий на свежем воздухе, а во все муниципальные районы направлены соответствующие методические рекомендации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в республике за период пандемии выявлено 12 172 случая заболевания коронавирусом (за последние сутки – 89). Полностью выздоровели 9 935 человек, 78 человек скончались.